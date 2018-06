Aquarius : "C'est inadmissible de faire subir ça à des gens", dit un marin

publié le 20/06/2018 à 19:37

Sur la terre ferme, les politiques européens se divisaient sur le sort de l'Aquarius pendant que lui était à bord du navire et sauvait des vies. Jusqu'à peu de temps, Ludovic Duguépéroux était infirmier mais il a décidé de passer neuf semaines à bord du bateau de l'association SOS Méditerranée.



Lundi 18 juin, il exprimait sa colère au micro de RTL et demandait aux politiques de venir "une minute" sur le bateau. Quelques jours plus tard, la colère est toujours là : "C'est inadmissible de faire subir ça à des gens. La colère est là mais on prend soin de nous, on a pris soin du bateau et on est prêt, concentré pour y retourner", explique-t-il.

Ludovic Duguépéroux évoque "des gens choqués, en hypothermie" et rappelle qu'ils ont passé deux jours sur "un navire qui n'avance pas". Pour la première fois depuis le début de ses interventions, le marin a donné ses coordonnées à quelques personnes qu'il a sauvé. "Il y a quelque chose de vraiment spécial avec eux", conclut-il.