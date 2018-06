François Feldman : "Je repars sur les scènes", annonce le chanteur

publié le 15/06/2018 à 20:26

C'est un come-back. Après 14 années sans chanter, François Feldman fait son grand retour dans la chanson avec un album intitulé "Vivant" sorti le 11 avril dernier. "J'ai été beaucoup pris par la tournée 'Stars 80'", explique le chanteur à succès des années 80 et 90 au sujet de sa traversée du désert. Parmi ses plus grands succès, on se souvient de ses "Valses de Vienne". Son nouveau disque a été enregistré depuis son studio numérique, chez lui. "J'ai fait tous les sons moi-même : de batterie, de basse. C'est très actuel comme son", explique l'artiste.



Ce nouvel album, c'est deux tiers funky, un tiers balades. "J'ai une grande nouvelle à annoncer aujourd'hui, c'est que je vais repartir sur les scènes. On a ouvert des e-tickets à partir de février 2019 pour ma tournée 'Vivant tour'. On commence par Bordeaux le 9 février", annonce François Feldman. Une nouvelle vie qui commence pour le chanteur. "Je suis en manque de scène. On aura pleins de titres du nouvel album et aussi les tubes que je vais revisiter", précise l'artiste.

Au sujet de ses inspirations musicales actuelles, François Feldman dit apprécier "Bruno Mars et ses musiques funky" et "adorer Rihanna". "Vianney, Maître Gims, ça me plaît bien ça", assure-t-il. La danse est un remède à la mélancolie pour l'artiste. "Mes vrais fans savent qu'il y a de la danse dans mes concerts", précise le chanteur.