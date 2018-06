publié le 18/06/2018 à 19:42

Il est le Zidane du cécifoot. À 30 ans, David Labarre, non-voyant, se lance un nouveau défi et veut escalader quatre montagnes différentes. Sponsorisé par le TFC et Altissimo, il entend gravir le Mont Blanc, le Pic d'Aneto, le djebel Toukbal et un sommet népalais qu'il doit encore choisir. La montagne est un des premiers amours du sportif, qui explique à RTL avoir réussi "à adopter des techniques en montagne" grâce à ses virées dans les hauteurs avec ses amis lorsqu'il était jeune.



Ce nouveau défi est comme une revanche sur la vie pour David Labarre, qui est né avec une rétinite pigmentaire et qui a souvent servi de souffre-douleur à ses camarades d'école. Pour escalader des sommets, le sportif se sert de son ouïe et de son toucher, expliquant que "aujourd'hui, mes yeux sont mes oreilles". "Une personne dite handicapée peut faire des choses extraordinaires (...) J'inverse la tendance et c'est la personne dite handicapée qui aide les personnes dites valides", confie-t-il à RTL.

J'ai gravi les échelons du sport de haut niveau David Labarre Partager la citation





Le sport a également été une bouée de secours pour David Labarre, qui a perdu ses parents pendant son adolescence : "J'ai eu une adolescence difficile avec la perte de mes parents et c'est le cécifoot qui m'a sauvé la vie. J'ai pu m'épanouir dedans, je rêvais depuis tout petit d'être footballeur professionnel et j'ai gravi les échelons du sport de haut niveau". Une envie de dépasser ses limites que David Labarre adoptera aussi en montagne, puisqu'il entend escalader ces quatre sommets en seulement deux ans.