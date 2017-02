VizEat, l'appli qui réunit voyageur et habitant autour d'un repas

INVITÉ RTL - Jean-Michel Petit, président et cofondateur de VizEat, présente le concept de cette appli primée par Apple.

par Marie-Bénédicte Allaire publié le 14/02/2017 à 00:35

VizEat, c'est une application dont le but est de réunir voyageurs et habitants d'une ville autour d'un bon repas. On pourrait résumer ça par : fais-moi goûter ce que tu cuisines et je te connaîtrai mieux. VizEat a été élue par Apple parmi les trois meilleures applications de 2016. Jean-Michel Petit, président et cofondateur de VizEat, a d'ailleurs expérimenté le service en allant dîner chez un couple parisien avec Tim Cook, le PDG d'Apple la semaine dernière.



Le concept est de permettre aux plus grand nombre d'échanger via le plus grand réseau social au monde, le repas. "On permet aussi à des gens qui habitent dans des grandes villes, qui n'avaient pas l'idée de le faire, d'accueillir chez eux des Japonais, des Chinois, des Américains", explique Jean-Michel Petit.



Côté utilisation, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire sur le site en tant qu'hôte. Ces derniers indiquent quelles spécialités ils peuvent cuisiner, quel marché ils peuvent faire découvrir : "Tout ce qui est lié à l'aspect culinaire". Les hôtes affichent également le prix qu'ils demandent et leurs disponibilités. Ensuite, "les invités du monde entier arrivent sur la plateforme, regardent les profils des gens, ils font la demande et puis si l'hôte accepte, la demande est validée et la rencontre se déroule comme un repas normal".