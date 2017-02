Mon Assistant numérique, un outil pour réduire la fracture numérique

INVITÉE RTL - Marie Degrand-Guillaud, de l'Adie, détaille en quoi consiste cette microfranchise solidaire.

par Armelle Levy publié le 10/02/2017 à 00:39

L'Adie, association qui propose des microcrédits aux particuliers pour créer leurs entreprises, créée Mon Assistant numérique, une filière de microfranchises solidaires pour créer de l'emploi tout en réduisant la fracture numérique. "Ça peut paraître nébuleux", reconnaît Marie Degrand-Guillaud, du comité exécutif de l'Adie. "Typiquement, si vous êtes jardinier, l'Adie peut vous accompagner dans votre projet de jardinerie", explique-t-elle. "On a par exemple une microfranchise pour être jardinier. Vous allez vous appeler Jardinier02, vous allez bénéficier de la marque, des services, d'une centrale d'appels qui va répondre à vos clients et vous, vous allez juste vous contenter de faire votre métier", détaille Marie Degrand-Guillaud.



Celle-ci explique que c'est un dispositif qui a été conçu pour ne pas coûter trop cher, "On l'a pensé micro pour que l'investissement initial soit de moins de 10.000 euros, pour qu'on puisse le financer avec du microcrédit si les personnes n'ont aucune ressource".



Mon Assistant numérique va du dépannage informatique à la création d'un site internet et s'adresse à la fois aux entreprises et aux particuliers. "Là, l'idée, c'est qu'il y ait un réseau qui soit à l'aise avec le numérique, qui puisse accompagner des particuliers, des entreprises, dans les usages des outils du numérique. Donc, ce n'est pas forcément le dépannage comme on l'entend principalement, mais c'est plutôt l'aide à l'utilisation des outils", explique Marie Degrand-Guillaud.