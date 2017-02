#EllesFontYoutube : Google milite pour plus de parité

publié le 07/02/2017 à 02:46

Au niveau de la parité entre homme et femme, YouTube pourrait bien mieux faire. En effet, seules 13 femmes font partie du top 100 des chaînes de la plateforme de partage de vidéos. Fort de ce triste constat, Google a lancé en octobre dernier l'opération "Elles font YouTube". "L'objectif est d'encourager la création féminine", explique Charles Savreux porte parole de Google France. Selon lui, les femmes ne se sentent pas toujours légitimes pour prendre la parole sur les sujets qui les passionnent.



Lors d'ateliers de travail avec la direction du groupe, certaines Youtubeuses ont révélé que des commentaires blessants pouvaient les heurter et donc, les décourager. "Il existe des outils pour pouvoir assurer une modération efficace sur leurs chaînes", assure Charles Savreux. Plus largement, il souhaite initier un mouvement qui permettra aux femmes de "prendre le lead".