Gogomitch : la livraison d’objets en urgence entre particuliers

La plateforme collaborative met des particuliers disponibles pour transporter des objets et des personnes souhaitant récupérer des colis le plus vite possible, à moindre coût.

par Bénédicte Tassart publié le 03/02/2017 à 00:26

Gogomitch, c'est un site créé en avril 2016 qui entend révolutionner la livraison via une plateforme collaborative spécialisée dans le transfert en urgence d’objets entre particuliers. Sur le site, on peut faire appel à des particuliers qui voyagent pour transporter soit les petits objets, comme des clés un doudou oubliés, soit les objets plus encombrants.



"Là, ces objets encombrants, on va les mettre dans des coffres de voitures ou dans des camionnettes", explique Marie-Astrid de Cazanove, fondatrice de Gogomitch. Ainsi plus besoin de faire appel à un serrurier si l'on a oublié ses clés à l'autre bout du pays, puisqu'un particulier pourra vous les rapporter pendant son voyage.



Confier ses effets personnels à un inconnu peut être angoissant mais le site entend rassurer les utilisateurs. "On peut vérifier son profil et voir s'il a déjà effectué des livraisons", explique Marie-Astrid de Cazanove. "Et puis, évidemment, vous pourrez tchater avec lui pour en savoir plus".