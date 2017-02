publié le 09/02/2017 à 00:00

Aujourd'hui, les recruteurs n'hésitent pas à enquêter sur leur futur salarié via Google ou les réseaux sociaux. Il est donc vital d'entretenir son image sur internet. "C'est aussi important que le CV. Lorsque l'on recherche un emploi, il faut par exemple avoir un profil LinkedIn sinon on peut paraître associable", abonde Pauline Lahary, fondatrice du site Mycvfactory, une start-up spécialisée dans la recherche d'emploi.



Il est également impératif de "nettoyer" ses profils sur les réseaux sociaux. "Sur Facebook, par exemple, il y a beaucoup de photos privées et non-professionnelles", explique la chef d'entreprise. Or de plus en plus, le réseau créé par Mark Zuckerberg est usé à des fins professionnelles.

Dès lors, comment optimiser son image sur les Internets ? Pauline Lahary recommande "une belle photo prise en studio" pour agrémenter son profil sur les réseaux sociaux ou partager des médias sur son compte LinkedIn. Quant aux bonnes vieilles lettres de motivation, Pauline Lahary prédit leur disparition prochaine.