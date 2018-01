Transports : "Ça fait 30 ans qu'on innove", affirme le directeur de Mappy

publié le 16/01/2018 à 00:50

Bruno Dachary est le directeur général du service de cartographie Mappy, qui fête ses 30 ans cette année. En 2017 Mappy a calculé pas moins de 1.2 milliards d'itinéraires, et espère atteindre le chiffre de 3 milliards en 2018. Si au départ la société ne s'appelait pas Mappy, mais 3615 iTi, elle a su s'adapter aux évolutions technologiques au fil du temps, et notamment à l'arrivée des GPS dans les smartphones.



"On peut difficilement être plus vivant que nous. Ça fait 30 ans qu'on innove, on s'est adapté", explique Bruno Dachary à Jean-Baptiste Giraud, le directeur de la rédaction du magazine Économie Matin. "On utilise les nouvelles technologies, quand elles arrivent. On est présent sur mobile avec une application, mais aussi sur le web mobile et sur le web. Et nous avons tout de même 12 millions d'utilisateurs uniques tous les mois", détaille le directeur général de Mappy.

Depuis peu, Mappy a lancé un comparateur de déplacement multimodal. "En fait aujourd'hui sur Mappy quand vous voulez vous déplacer, on vous demande simplement où vous voulez aller, et on calcule tous les itinéraires de tous les modes de déplacements pertinents pour vous", explique Bruno Dachary. Cette solution multimodale propose notamment les taxis, les Uber, les bus, les trains, ou encore le métro. Mais l'objectif est aussi d'intégrer "très prochainement' toutes les flottes de vélo ou de scooters en libre-service.