Paris Animal Show, le plus grand salon sur l'animal de compagnie en Europe

publié le 11/01/2018 à 00:51

C'est le plus grand salon sur l'animal de compagnie en Europe. Le Paris Animal Show se tient porte de Versailles, à Paris, le samedi 13 et le dimanche 14 janvier. 35.000 visiteurs sont attendus, et entre 2.000 à 2.500 animaux seront exposés au public pendant ces deux jours. Pour cette édition 2018, une surprise attendra les visiteurs, qui pourront découvrir en avant-première le plus grand chat domestique du monde, le Savannah.



"C'est un croisement entre un serval et un chat domestique, il pèse 40 kilos", explique Florence de la Moureyre, fondatrice du Paris Animal Show. En plus des félins, des chiens et des reptiles seront exposés au public cette année, avec la présence notamment d'un python molure, "qui mesure à peu près cinq mètres et pèse 40 kilos", explique Florence de la Moureyre. Les visiteurs les plus courageux pourront également assister à un défilé de reptiles.

C'est surtout le comportement qui compte chez un animal Florence de la Moureyre Partager la citation





Les visiteurs du Paris Animal Show pourront admirer tous ces animaux domestiques mais aussi acheter celui pour lequel ils ont un coup de cœur : "Il y aura de nombreux chatons à vendre", pour un prix de 1.000 euros, précise Florence de la Moureyre. Un prix qui peut sembler élevé alors que des milliers d'animaux attendent, dans des refuges, d'être adoptés.

Un prix qui, pour la fondatrice du Paris Animal Show, se justifie par une personnalisation possible de son animal, grâce le choix de sa race, de sa tête et même de son caractère. "C'est surtout le comportement qui compte chez un animal, explique-t-elle. Les abandons sont surtout liés au comportement, des personnes disent 'Je ne me sens pas bien avec mon chat. Je n'ai pas compris comment il fonctionnait'".



Mais, même à l'achat, l'adoption d'un animal n'est pas un sujet à prendre à la légère : "On fait trois salons par an, on sait qu'il y a des visiteurs qui vont acquérir ce membre de la famille à part entière après quatre ans de visites (...) Les éleveurs canins et les éleveurs félins sont là pour discuter. Il y a des refus de vente".