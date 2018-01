publié le 10/01/2018 à 00:46

Il équipera l'ensemble des foyers français d'ici 2021. Le compteur intelligent Linky, installé par Enedis, promet une petite révolution dans le quotidien des clients du réseau électrique. "Grâce à ces compteurs, on va beaucoup plus vite dans le dépannage car on a, en temps réel, une vision du réseau, ce qui nous permet de bâtir une stratégie de dépannage", explique Bernard Lassus au micro de RTL.



Pour le directeur du programme Linky, ces compteurs produisent plus qu'ils ne consomment, et s'inscrivent donc dans une transition écologique. Mais ils permettent aussi d'avoir une estimation plus juste de la consommation d'un foyer : "Vous payez ce que vous consommez réellement et vous êtes relevé directement, sans dérangement, et vous pouvez télé-opérer des opérations à distance, comme des changements de contrats".

Différentes polémiques

Mais après plusieurs mois de mise sur le marché, les compteurs Linky connaissent déjà quelques polémiques, notamment en terme de sécurité. En novembre dernier, deux compteurs ont pris feu dans une résidence de Toulouse, comme le rapporte Midi Libre. Des incidents que minimise Bernard Lassus : "Vous avez 50.000 incendies d'origine électrique en France chaque année. 3% dépend du réseau mais tout le reste dépend d'installation intérieure".

Le deuxième reproche fait à ce compteur concerne les ondes qu'il émet pour pouvoir communiquer avec Enedis, grâce à des techniques sans fil. Des ondes trop faibles pour être dangereuses pour la santé d'après l'autorité sanitaire. "Des tests ont été faits en laboratoire, les experts vont dans les appartements, afin qu'on puisse diminuer la pression sur ce sujet-là", a conclu Bernard Lassus.