Électroménager : il est possible de louer ses appareils

Louer sa machine à laver, c'est possible. Lokéo, filiale du marchand d'électroménager Boulanger, propose la location d'appareils pour la maison, comme une télévision, un réfrigérateur ou une machine expresso.



Claire Verbruge, directrice générale du groupe, explique au micro de RTL pourquoi certaines personnes choisissent de louer leurs appareils : "Vous privilégiez l'usage à la propriété, ou peut-être que vous avez un rapport au temps différent. Dans votre vie professionnelle, vous êtes amené à déménager souvent, donc vous adaptez plus facilement vos équipements de la maison en fonction des logements que vous aurez dans les prochains mois ou les prochaines années".

La directrice générale de Lokéo l'admet, louer un appareil d'électroménager ne coûte pas forcément moins cher que de l'acheter. "Le fait de pouvoir lisser ses dépenses est déjà, en soi, un service. On démarre à 14 euros la mensualité d'une machine à laver. Après, la location permet surtout de pouvoir s'adapter".

Il n'est pas recommandé de garder une machine pendant dix ans Claire Verbruge





Alors pourquoi choisir de louer ses appareils ? Pour Claire Verbruge, ce service peut rendre service aux consommateurs, notamment au niveau de la consommation énergétique des appareils. "Les industriels font beaucoup d'efforts et de progrès, il n'est pas recommandé de garder une machine pendant dix ans, car elle sera plus énergivore", confie-t-elle.



Les personnes qui adoptent ce mode de consommation, calqué sur le leasing des automobiles, n'ont pas vraiment de profil type, mais sont plutôt des consommateurs éco-responsables, qui peuvent ainsi trouver des appareils de qualité, plus robuste et qui n'ont pas vocation à tomber en panne. Alors que deux marques, Epson et Apple, ont reconnu avoir utilisé l’obsolescence programmée sur certains de leurs produits, Claire Verbruge affirme que Lokéo est "vigilant(e) sur le sujet de l’obsolescence programmée".