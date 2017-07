Transports : Mappy voit grand

publié le 07/07/2017 à 02:00

Nous sommes nombreux à utiliser Mappy pour définir et calculer nos itinéraires routiers, mais le site et l'application contiennent également un comparateur de transports. "Le monde évolue, surtout le monde digital. On est passé d'une économie du tout automobile, du transport strictement en commun, des grands réseaux ferrés à une multiplicité de possibilités de déplacement", explique Bruno Dachary.



Il y avait selon lui une vraie demande de la part des utilisateurs, "intéressés par le fait de pouvoir comparer et choisir, que ce soit pour un trajet de courte ou de longue distance". "Nous comparons tous les modes de transports [...] Sur de la courte distance, on va être bien sûr sur la voiture, le vélo, le piéton, les transports en commun, les autos et vélos en libre-service, le taxi et les VTC... On propose tout cela à la fois, on vous donne toutes les solutions", ajoute-t-il.

Pour les longues distances, on va également pouvoir comparer le covoiturage et les prix des billets de train ou, bientôt, d'avion. L'application Mappy permet également, en partenariat avec G7, de faire des réservations de taxis. "On ira de plus en plus loin avec tous les acteurs du secteur", explique Bruno Dachary, qui compte sur 12 millions d'utilisateurs de Mappy chaque mois.