et Agnès Bonfillon

publié le 24/11/2017 à 00:58

Jean-Baptiste Giraud, d'économiematin.fr, reçoit ce jeudi 23 novembre Christophe Février, le président de GEO PLC. Son entreprise est partenaire de l'illumination des Champs-Élysées. Il a appuyé sur le bouton pour allumer les ampoules LED le jeudi 23 novembre au soir au côté d'Anne Hidalgo. Il est aussi le patron d'une entreprise qui préconise de remplacer chez nous, les particuliers, les ampoules par des LED. "L'économie, elle est énorme. Par ampoule remplacée, sur la durée de vie de l'ampoule, chaque personne qui aura remplacé une ampoule va gagner 80 euros par ampoule sur sa facture d'électricité", explique Christophe Février.



Selon le chef d'entreprise, les ampoules LED très performantes vont permettre de faire gagner jusqu'à 80% sur la consommation de l'ampoule sur sa durée de vie. Grâce au programme de transition énergétique, ces ampoules sont également bien moins chères. Avec le programme "Mes Ampoules Gratuites", pour les personnes qui sont éligibles, les ampoules seront même gratuites. "Cette année, on en distribuera 30 millions", précise Christophe Février.

Pour ceux qui devront les payer, cela sera 70 centimes par ampoule, soit 25 fois moins cher qu'avant. Thomas Watt est la marque phare développée par Christophe Février. Concernant nos vieilles ampoules, il existe un programme appelé Récylum qui est un éco-organisme qui a vocation à recycler les ampoules. Il existe de bornes de collecte dans les supermarchés et les stations-service par exemple.

Le phénomène du Black Friday

Pour sa minute Conso, Quentin Vinet nous parle du Black Friday. C'est un des plus importants week-end de l'année pour les distributeurs. Cela lance selon eux les achats de Noël. Black Friday, c'est le nom de cette tradition américaine importée en France il y a seulement quatre ans et qui consiste à proposer d'importants rabais aux clients. Le site internet backmarket.fr, spécialisé dans la vente de smartphones reconditionnés, a mené une enquête auprès de 20.000 clients.



Résultat, 55% d'entre eux ont déjà été influencés par les nombreuses publicités de démarques et 30% ont déjà acheté des produits high-tech lors de ce week-end du Black Friday alors que les leurs étaient en parfait état de fonctionnement. Il y a un enchaînement de fêtes au mois de novembre : ça commence le 11 novembre par la fête des célibataires en Chine qui bat chaque année des records. Cela représente 25 milliards de dollars de transactions en ligne cette année.



Cela se poursuit avec le Black Friday au lendemain de Thanksgiving. Cela dure tout le week-end. Certains disent que l'expression "Vendredi noir" aurait été employée par des policiers en voyant les embouteillages sur la route en direction des magasins. Lundi, ce sera le Cyber Monday, cette fois pour les achats en ligne.