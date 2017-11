Drones : un marché émergent aux applications tant civiles que militaires

publié le 17/11/2017 à 00:54

Jean Gagneraud est le président d'Azur Drones, une société qui évolue dans le secteur des drones. Selon lui, ces appareils volants ont encore des nombreuses applications potentielles, notamment dans le secteur postal avec l'envoi de colis. "Il y a des projets très sérieux qui se font de ce côté-là, notamment à La Poste. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver à un moment ou à un autre, notamment dans les endroits reculés", explique-t-il à Jean-Baptiste Giraud, le directeur de la rédaction du magazine Économie Matin.



Si les drones se sont démocratisés ces dernières années, c'est grâce à l'évolution de la technologie estime Jean Gagneraud. "Ce qui a vraiment changé, c'est la stabilité des appareils, notamment grâce à la miniaturisation qui a été faite pour les smartphones (…) Si aujourd'hui on lâche les commandes d'un drone, il est stabilisé. Donc cela nous permet de faire d'autres travaux que les anciens drones d'aéromodélisme, qu'il fallait piloter en permanence", affirme-t-il.

Des applications en matière de sécurité

Une meilleure stabilité qui ouvre elle-même de nouvelles portes à en croire le président d'Azur Drones. "On vend des drones au grand public, mais on les adapte aussi à des besoins spécifiques, notamment dans les domaines militaires ou de la sécurité", indique-t-il. "En matière de sécurité, un drone peut être monté avec un câble et rester plusieurs heures en l'air, et être stable avec une caméra. Donc peut servir pour superviser des opérations, comme sécuriser un stade", précise le président d'Azur Drones.