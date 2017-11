Thanksgiving : le potiron, la madeleine de Proust des Américains

publié le 23/11/2017 à 07:30

Comme chaque année lors du dernier jeudi de novembre, les Américains célèbrent Thanksgiving. Méconnue en France, c'est l'une des fêtes préférées des Américains qui est célébrée ce jeudi 23 novembre. Une journée d'action de grâce, pour remercier les Indiens et le Ciel d'avoir permis aux premiers pèlerins venus d'Angleterre de s'installer et de vivre sur le sol américain grâce aux bonnes récoltes qu'ils ont pu y faire. Pour l'occasion, Donald Trump avait gracié mardi sa première dinde de Thanksgiving.



Lors de ce rassemblement familial, on regarde du football américain à la télévision tout en préparant le repas. Cela prend des heures. Outre la dinde fourrée, citons les patates douces, la sauce aux airelles, mais aussi la tarte "pumpkin spice", au potiron et aux épices. Elle rend fou les Américains.



Ce goût qui combine le potiron avec ces épices (cannelle, gingembre, noix de muscade, clou de girofle) leur rappelle tellement Thanksgiving (et plus généralement l’automne) qu'en 2003, la chaîne de café Starbucks a décidé de proposer, seulement en cette saison, un latte Pumpkin Spice. Le succès a été immédiat.

Des chocolats au potiron

D'autres marques ont décidé de faire de même. Donc en ce moment, quand on va dans les supermarchés, on peut acheter à peu près tout et n'importe quoi avec le goût potiron épices : des céréales, des biscuits, du lait, de l'eau, du soda, de la crème glacée, des chips, du humus, de la sauce pour les pâtes, des saucisses, du pain de mie, du yaourt, du pop-corn, des bonbons, et même des chocolats au potiron. Il y a aussi du shampoing pour chiens au potiron, et pour leurs maîtres du déodorant potiron.



Franchement ça va trop loin, cette année, un restaurant de crustacés du Massachusetts, près de Boston, propose même un plat de homard au goût potiron. Bon c'est ridicule, mais on peut excuser les Américains. C'est un peu comme une madeleine de Proust, un goût qui réveille des souvenirs des jours heureux de l'enfance.