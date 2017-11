Immobilier : des taux d'intérêts "en moyenne à 1,5% sur vingt ans"

publié le 20/11/2017 à 23:58

Jean-Baptiste Giraud, Directeur de la communication Économie Matin, reçoit ce lundi 20 novembre Sandrine Allonier, responsable des relations banques et partenariats bancaires chez Vousfinancer.com. On annonce depuis des mois que les taux d'intérêts vont augmenter mais est-ce vraiment le cas ? "C'est vrai que depuis le début de l'année, ils n'ont augmenté que de 0,10%. On a eu quelques hausses mais aujourd'hui les banques sont dans une situation où elles veulent prêter. Les acheteurs sont de retour et du coup les banques accompagnent vraiment la croissance du marché de l'immobilier", explique Sandrine Allonier.

En 2017, les prix ont augmenté de 4%

Pour les clients, si on veut acheter, c'est le moment. Aujourd'hui, les conditions de taux sont très basses. "On peut aujourd'hui emprunter en moyenne à 1,5% sur vingt ans. Il y a encore un an et demi, on était à 2, 2,5%", explique la responsable des relations banques chez Vousfinancer.com. Le problème, c'est que le niveau très bas des taux a alimenté la demande. Cette année 2017 est une année record en terme de transactions.



"On a dépassé un million de transactions. C'est du jamais vu", affirme Sandrine Allonier.

Résultat, les prix augmentent, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les prix ont augmenté de 4% en 2017, mais on a des hausses à paris de l'ordre de 10 ou 15% sur un an. Certes les taux sont bas, mais ceux qui peuvent acheter à Paris sont ceux qui ont les plus gros budgets.

Des prix en baisse de 15% en province

Il existe des dispositifs comme le prêt à taux 0 qui permettent au primo-accédants d'acheter. Le dispositif Pinel aide les investisseurs. Avec ces niveaux de transaction, on peut dire aujourd’hui qu'on est sur un marché qui reste sain. En province, les transactions ont chuté, du coup on a des prix qui sont parfois en baisse de 15%. Dans certains départements, personne ne veut acheter, alors que dans des villes comme Rennes ou Bordeaux, qui ont bénéficié de l'effet TGV, ont vu leur prix augmenter de 18% en un an.