Déménagement : des services à la carte pour vous accompagner

publié le 23/11/2017

Jean-Baptiste Giraud d'économiematin.fr reçoit ce mercredi 22 novembre Damien Grimault, Directeur général des Gentlemen du Déménagement. En France, tous les ans, 10% de la population déménage et 80% des Français déménagent tous seuls. Mais pourquoi faire appel à un déménageur plus qu'à des copains avec une camionnette ? "Au bout d'un moment, on est à un volume tel qu'il n'est pas possible de le faire avec ses amis", explique Damien Grimault. Son cœur de cible, c'est les 35 ans et plus. Une bonne partie d'entre eux sont des ménages avec des enfants.



Il y a différentes formules. "Vous pouvez optez pour une formule économique où le déménageur va se limiter à transporter vos biens, vous allez vous-mêmes tout mettre en carton et protéger vos meubles. Il y a après la prestation confort où la le déménageur va protéger les meubles et emballer le fragile", explique l'entrepreneur. Quelque soit la formule choisie, les biens sont toujours assurés.

Le déménagement, 3e cause de stress

Dans la vie des gens, le déménagement se place en troisième place des causes de stress. "Une autre valeur ajoutée des déménageurs, c'est d'accompagner les familles en prenant en charge une grande partie des soucis", précise le dirigeant des Gentlemen du Déménagement. Une profession mise à mal par les particuliers faisant appel à de la main-d'oeuvre non déclarée.

Le top 10 de scadeaux high-tech pour Noël

Quentin Vinet, à un mois tout pile de Noël, nous parle d'un Noël connecté pour sa Minute Conso. Cette année, l'institut GFK vient d'établir le top 10 des cadeaux high-tech que l'on trouvera au pied du sapin. Les smartphones, les télés, les appareils photos, tous les nouvelles technologies qui vont s'arracher dans les magasins puisque GFK tape sur une hausse de 5% de la dépense moyenne. Cette saison, ce qui arrive en haut de la liste, ce sont les smartphones qui sont numéro un en nombre de vente et en chiffre d'affaires.



Preuve que ces appareils font plus que jamais partie de nos vies. En terme de ventes, il y aura beaucoup de casques audio dans la hotte du Père Noël, ça ne change pas de l'année dernière. Ce qui va cartonner, ce sont les enceintes sans fil pour écouter de la musique et les consoles de jeux, notamment le nouveau joujou de Microsoft, la Xbox One X qui sort ce mois-ci.

Les assistants vocaux, le cadeau tendance pour Noël

Les télés seront aussi plus nombreuses au pied du sapin. Et puis confirmation, il va se vendre près de 200.000 drones selon les experts de la GFK. Le cadeau tendance, ce sont les assistants vocaux. Le succès de ces appareil qui misent sur l'intelligence artificielle dépendra de leurs ventes pour ce Noël.