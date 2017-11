Allovoisins : le réseau social d'entraide entre voisins

publié le 22/11/2017 à 01:20

Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire économique gratuit Économie matin, reçoit Édouard Dumortier, fondateur de AlloVoisins, un site de location de matériel et de services entre particuliers. "C'est un réseau social de location d'objets et de services à la personne entre voisins", déclare le créateur de ce site. Pour lui, "c'est de l'entraide entre particuliers". Dans la vague de l'économie collaborative, il veut privilégier l'usage par rapport à la propriété.



"Aujourd"hui, on va dire aux gens 'Vous n'avez pas besoin d 'un taille-haies mais d'une haie taillée et pour cela vous n'avez pas besoin d 'aller acheter du matériel, vous pouvez l'emprunter à votre voisin et même emprunter les bras qui sont au bout du taille-haies'", précise Édouard Dumortier. "Nous on est un intermédiaire, on est là pour mettre en relation une demande avec une offre, on n'est pas parties prenantes des transactions", ajoute le fondateur de ce réseau social d'entraide.

Plus d'1,5 millions de voisins sur le réseau social

Dans les faits, les services et matériels loués sont très divers. La demande est extrêmement généraliste. "Aujourd'hui, les gens utilisent ce genre de réseaux sociaux ou de plateformes vraiment pour tous les besoins du quotidien", commente Édouard Dumortier. Il reste des besoins récurrents tels que le jardinage ou le bricolage, mais cela s'étend aux baby-sitters, au soutien scolaire. Le service est entièrement géolocalisé. Aujourd’hui, il y a plus d'1,5 millions de voisins sur le réseau social. "On fait plus de 3.000 nouveaux inscrits chaque jour", précise le fondateur du site.



Les gens déposent des annonces et le réseau social alerte tous les voisins qui n'ont plus qu'à se proposer pour répondre à la demande. Une prestation moyenne sur AlloVoisins tourne autour de 40 euros. "Il y a un bénéfice économique, cela permet aux gens d'arrondir leurs fins de mois, mais aussi un vrai bénéfice social car il y a une reconnaissance sociale", conclut Édouard Dumortier.

Un classement des meilleurs produits bio

Quentin Vinet présente sa Minute Conso ce mardi et incite les Français à faire attention à ce qu'ils mettent dans leur petit panier de courses. Bio à la une vient de sélectionner les meilleurs produits bio que l'on peut trouver dans les magasins spécialisés ou encore en commande sur internet. Pour cela, 2.000 consommateurs ont testé au mois de septembre pas moins de 200 produits certifiés bio. Il fallait noter le goût pour les aliments, la texture ou l'odeur pour les cosmétiques ou l'efficacité pour l'entretien de la maison. Chaque consommateur a donné une note et la distinction "Meilleurs produits bio" a été distribuée uniquement aux produits ayant un moyenne supérieure à 16/20.



Parmi les produits préférés des Français, il y a par exemple une compote de rhubarbe élaborée dans les coteaux nantais, un yaourt avec du lait de vache de Dordogne et des mirabelles de Lorraine. Il y aussi des déodorants, des crèmes pour les mains, des savons pour la douche. La liste complète comporte 129 produits. La liste est à retrouver sur le site www.meilleurs-produits-bio.com. À partir du 1er janvier prochain, ces meilleurs produits bio auront un petit logo sur le packaging de couleur doré avec le mot bio et pour tester ces produits et les juger, on peut s’inscrire sur internet. Les candidatures ouvriront en mai prochain.