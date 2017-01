Airbnb devenue rentable après 8 ans d'existence

Le chiffre d'affaires de la licorne californienne, créée en 2008, a progressé de 80% rien que l'année dernière, à près de 1,6 milliard de dollars.

par Bénédicte Tassart publié le 30/01/2017 à 23:24

Après 8 ans d'existence, la plateforme de location de logements est devenue rentable fin 2016. Et elle va encore réaliser des bénéfices cette année. Airbnb, c'est 2 millions d'annonces sur 34.000 villes à travers le monde. L'entreprise de San Francisco se paye en prenant une commission sur la location, à hauteur de 6 à 12%. Résultat : le chiffre d'affaires a progressé de 80%, rien que l'année dernière, à près de 1,6 milliard de dollars. Airbnb tire donc son épingle du jeu, pas comme l'autre licorne californienne, Uber, qui, elle, a encore perdu 3 milliards de dollars l'année dernière.



Maintenant, Airbnb veut changer de format et devenir un guichet unique pour préparer son voyage. Depuis novembre dernier, elle propose des restaurants, des guides locaux, un outil de réservation de billets d'avion et bientôt, pourquoi ne pas louer une voiture ou se faire livrer de la nourriture par le biais de cette plateforme ? Airbnb qui vise la cotation en bourse pour cette année ou 2018.