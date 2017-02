Le médiateur demande à Uber d'augmenter le revenu de ses chauffeurs

Le médiateur entre Uber et les chauffeurs a demandé un geste financier à l'entreprise américaine.

par Bénédicte Tassart publié le 01/02/2017 à 23:26

Le médiateur entre les chauffeurs et les plateformes de VTC réclame un geste financier à Uber. Récemment, Uber a baisé ses tarifs et a augmenté le montant de sa commission : à chaque fois, les chauffeurs se sont serrés la ceinture. Pour 60 heures de travail, c'est une rémunération nette qui ne dépasse pas les 1.400 euros selon les chiffres officiels.



Alors aujourd'hui, le médiateur demande à la société californienne d'augmenter le revenu de ses chauffeurs. Uber a promis un geste "considérable" dit l'entreprise. Les syndicats sont sceptiques et c'est une affaire à suivre. Mais le médiateur a aussi réclamé un examen individuel de chaque chauffeur en difficulté, cette fois quelle que soit la plateforme.



Si ces préconisations ne sont pas suivies d'effet, l'État pourrait légiférer et instaurer un prix plancher pour les courses, une sorte de revenu minimum pour ces travailleurs indépendants.