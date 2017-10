Technologie : pour se relancer, Schneider lance "une gamme informatique"

publié le 26/10/2017 à 00:45

Philippe Samuel est le PDG du groupe Admea. Si cette société est peu connue du grand public, elle dispose dans son portefeuille, de marques à forte notoriété. Parmi elles, Schneider, Radiola, ou encore Thomson. Et via sa marque Schneider, le groupe est en train de développer une activité dans le secteur de l’informatique.



"La promesse d’hier et d’aujourd’hui de Schneider, c’est la technologie. La technologie d’hier, c’était la télévision et Schneider fait de la télévision. D’ici la fin de l’année, il y aura une gamme informatique pour relancer la marque Schneider", explique le PDG d'Admea, à Jean-Baptiste Giraud, le directeur de la rédaction du magazine Économie Matin. Si avec la concurrence des tablettes tactiles, le marché des ordinateurs est moins porteur qu’avant, il entend se positionner sur des secteurs bien spécifiques. "Pour l’informatique et les ordinateurs, il y a des niches intéressantes à exploiter, notamment tout le segment qui est en dessous de 300 euros", affirme Philippe Samuel.

Son objectif, proposer des "technologies utiles". "Que vont faire 4/5 des utilisateurs d’un ordinateur ? Ils vont regarder quelques vidéos en streaming, et utiliser quelques applications bureautiques. Donc par rapport à cela, il suffit de calibrer l’ordinateur à leurs besoins, avec des niveaux de prix qui soient le plus accessible possible", expose-t-il.



Mais le PDG a aussi une autre cible en tête, le marché du gaming. "L’idée c’est de proposer des produits à partir de 799 euros, qui soient équipés de puissants microprocesseurs, de cartes graphiques performantes, et d’écrans full HD", indique Philippe Samuel. Précision importante : "le tout est assemblé en France."

À écouter également : Carrefour lance des scannettes pour la maison

Carrefour propose depuis quelques mois des scannettes pour la maison nommées "Pikit". Elles permettent de scanner les codes barre de produits que l’on a déjà chez soi, pour faire sa liste de courses en ligne. Un micro à reconnaissance vocale, intégré à la scannette, permet également de lui dire directement les produits que l’on désire acheter.