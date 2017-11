Le journal de 6h30 : le prix du tabac augmente, tout comme la contrebande

publié le 13/11/2017 à 08:20

La hausse du prix du tabac, c'est aujourd'hui. Le prix des paquets de cigarettes va augmenter de 30 centimes en moyenne, ce lundi. Cela fait 7 euros ou plus le paquet, après quatre années de stabilité. Il faudra ajouter un euro supplémentaire en moyenne dès mars prochain et ainsi de suite jusqu'en 2020, date à laquelle le paquet de cigarettes coûtera 10 euros.



De quoi motiver un peu plus les fumeurs qui vont se ravitailler à l'étranger, malgré des contrôles de plus en plus nombreux. La ruée aux frontières risque de s'accélérer, et notamment en Andorre, entre la France et l'Espagne. Le tabac y est trois fois moins cher. Toutes les semaines, de nombreux fumeurs viennent acheter des cartouches de cigarettes, en dépit des contrôles de douane.

La limite est fixée à une cartouche et demie par personnes. En cas de contrôle, ces "trafiquants" sont passibles d'une amende, et toute cartouche supplémentaire est saisie. Un trafic, qualifié de "fourmi", est le lot quotidien des douaniers, confrontés aussi à une contrebande mieux organisée à chaque augmentation du prix du tabac en France.

À écouter également dans ce journal :

- Deux ans après les attentats de Paris, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, le 13 novembre 2015, la France reste traumatisée. Emmanuel Macron sera aux côtés de François Hollande pour des commémorations.



- Les plaintes pour violences sexuelles en France ont augmenté de 30% en octobre. Une hausse qui pourrait être liée à la libération de la parole, dans le sillon de l'affaire Weinstein.



- Emmanuel Macron est également attendu à Clichy-sous-Bois ce lundi. Il doit répondre aux questions sur la ligne 16, qui doit traverser le 93 de Saint-Denis à Noisy-Champs, attendue pour 2023-2024 et dont la réalisation suscite des doutes.



- Alain Juppé tente un rapprochement avec Emmanuel Macron, et prône un "grand mouvement central". De son côté, Marine Le Pen s'en prend à l'UMPS, qui vit selon elle, "son heure de gloire".



- Paris continue de mettre la pression sur les loueurs d'Airbnb. Quatre propriétaires comparaissent ce lundi devant la justice, pour avoir dépassé les 120 jours de location saisonnière réglementaires de leur logement.



- Un violent séisme de magnitude 7,3, à la frontière entre l'Irak et l'Iran a fait au moins 207 morts et plus de 1.700 blessés dans la soirée du dimanche 12 novembre.



- Après une semaine en mer, la ligne d'arrivée est proche pour les marins de la Transat Jacques Vabre. Thomas Coville et Jean-Luc Nelias, l'équipage de Sodebo Ultim, devraient arriver en vainqueurs à Salvador de Bahia dans la journée.



- Karim Benzema revient sur son éviction des Bleus : "Tant que Didier Deschamps sera là, je ne serai pas appelé", a-t-il déclaré sur le plateau du Canal Football Club dimanche 12 novembre.