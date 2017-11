Tabac au cinéma : les effets néfastes de ces scènes sur les fumeurs

publié le 20/11/2017 à 14:22

C'est une proposition loin de faire l'unanimité. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, souhaite interdire la cigarette dans les films français. Elle explique ne pas comprendre "l'importance de la cigarette dans le cinéma français". Le professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue et secrétaire général adjoint de l'Alliance contre le tabac, précise que la ministre ne souhaite pas l'interdiction des cigarettes dans les films, "mais a demandé à ce que ce soit raisonnable".



"On observe que dans les films, entre 2010 et 2016, il y a deux fois plus de scènes de tabagisme, alors que la population française diminue son tabagisme. Il y a une proportion qui n'est pas raisonnable et qui apparaît, apparemment de manière organisée", estime Bertrand Dautzenberg.

Le professeur explique qu'en visionnant une scène de tabagisme, "le cerveau s'allume et donne envie de fumer une cigarette et on allume une cigarette". Si le problème ne se pose pas au cinéma, où la cigarette est proscrite, la tentation est beaucoup plus forte devant sa télévision.



"C'est scientifiquement prouvé. Il y a eu plein d'études. C'est absolu : un fumeur qui voit une cigarette s'allumer, qui sent l'odeur du tabac, allume plus facilement sa cigarette à ce moment-là", affirme-t-il.