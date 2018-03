Salon de Genève : les supercars battent tous les records

publié le 13/03/2018 à 23:13

Il ne vous reste plus que quelques heures pour voter pour notre prix RTL-Auto Plus, pour élire vos voitures préférées du salon de Genève. Un salon qui, au-delà des voitures classiques, aligne cette année des autos ultra-sportives. Cela peut paraître paradoxal, mais à l'heure où le nombre de radars n'a jamais été aussi nombreux sur nos routes, le marché de ce que l'on appelle les supercars n'a jamais eu autant de succès.



Et les constructeurs sortent les muscles. Pour preuve, les modèles sur-puissants dévoilés a Genève. À commencer par la nouvelle Ferrari, qui d'ailleurs et pour le moment l'une des voitures préférées de nos internautes. Dans la catégorie voiture des enfants... Enfin pour les grands enfants, de 7 à 77 ans. Déjà, son nom en dit long la Ferrari 488 Pista. L'idée : proposer une voiture proche du monde de la F1 aux millionnaires.

Ainsi, cette version possède le V8 le plus puissant de l’histoire du cheval cabré avec 720 ch. Vitesse : 340 km/h. Tout respire l'univers sportif avec des sièges baquets les différentes commandes, regroupées sur le volant : clignotants, feux, modes de conduite, tout se gère du bout des pouces, comme en Formule 1 et du carbone un peu partout. Avec même des plaques de carbone au plancher, dissimulées sous les tapis de sol ! Mais il faut sortir le carnet de chèque... 240.000 euros !

La McLaren Senna met tout le monde d'accord

Autre voiture radicale : la McLaren Senna. Clin d'oeil au pilote brésilien Ayrton Senna, elle figurait parmi les plus belles sportives du salon. Elle affiche des performances extraordinaires : elle est capable d'avaler le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Sa déclinaison de course, très radicale, est uniquement réservée aux circuits. Sa carrosserie en fibre de carbone lui permet de rester sous les 1.200 kilos.



Seuls 500 exemplaires de cette McLaren Senna seront assemblés à la main dans l'usine de Woking, en Angleterre. Pour un tarif plus que salé, 930.000 euros, et pourtant, toutes les voitures ont déjà trouvé preneur !

Les bolides les plus rapides du monde

Malgré ces prouesses, d'autres voitures promettent des performances encore plus impressionnantes. Notamment la Concept-Two de Rimac, une marque croate, atteint les 412 km/h en vitesse de pointe. Cette voiture électrique est tout simplement le véhicule de série la plus rapide au monde pour passer de 0 à 100 km/h, puisqu'elle l'effectue en seulement 1,85 seconde.



Plus extrême encore : la Missile, du petit constructeur italien Corbellati. Cette supercar est censée pulvériser le record du monde de vitesse en atteignant les 500 km/h en vitesse maximum. Avec 1.800 chevaux sous le capot, elle doit cependant encore faire ses preuves..

La cerise sous le capot...

PSA met le turbo sur l'Afrique. Et va assembler des Peugeot et des Opel en Namibie. Objectif : accroître les ventes du groupe en Afrique et au Moyen-Orient avec l’ambition d’y vendre un million de véhicules en 2025.