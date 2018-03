Salon de Genève 2018 : la nouvelle Peugeot 508, probable star de l’événement

publié le 03/03/2018 à 09:46

Le 88e salon de l’automobile de Genève se tient du jeudi 8 au dimanche 18 mars. Peugeot, Volvo, Ferrari, BMW, Toyota, Ferrari ou Mercedes présentent leur nouveaux modèles. Dont certains, très attendus. La probable star du salon, ce sera une voiture française : la nouvelle Peugeot 508.



Peugeot remet au goût du jour l'une de ses vedettes, une berline pur jus. Un modèle qui s’est vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires en sept ans. Son modèle le plus grand, même si la nouvelle mouture est moins longue de 8 cm et plus basse.

La marque au lion ne s'est pas contentée d'un restylage, mais d'un profond changement sur le style. À tel point que le résultat est plus proche d’un coupé sportif cinq portes que d’une berline familiale quatre portes.

Un look affûté avec un petit côté germanique. D'ailleurs, Peugeot ne se cache pas. Le but du Lion est de venir chasser sur les terres des Volkswagen et Audi. C'est le grand retour du hayon à l'arrière, donc ce n'est plus un simple coffre. Détail superbe, le logo vient s'apposer fièrement sur la carrosserie, ce qui rappelle les anciennes 504.

Cinq motorisations sont prévues

Dans l’habitacle, une belle qualité, avec un côté sport puisque Peugeot a installé un petit volant écrasé en haut et en bas, un peu comme un volant de Formule 1. Cinq motorisations sont prévues pour le lancement : deux essences et trois diesels. Une motorisation hybride est prévue en 2019.



La version break arrivera ensuite. Disponible en septembre, il n'y a pas encore de tarif, mais il se situera certainement aux alentours de 31.000 euros. À noter que la 508 II ne sera plus fabriquée à Rennes mais à Mulhouse et Wuhan en Chine.