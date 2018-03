publié le 09/03/2018 à 16:46

Les amateurs de grandes aventures ont peut-être trouvé LA voiture idéale. Lors de l'édition 2018 du salon de Genève, Peugeot a dévoilé le Rifter, sa nouvelle version du Partner. Repensé comme un SUV familial, le véhicule s'offre un look plus sportif.



Mais c'est surtout sa version 4x4 qui intrigue. Pour concevoir ce modèle, la marque française s'est associée à Dangel, une entreprise spécialisée dans la modification en quatre roues motrices. Et le résultat est insolite : le ludospace prend des allures de baroudeur de l'extrême prêt à grimper aux arbres.

Il s'équipe ainsi d'une rampe de LEDs qui permet de voir très loin dans l'obscurité la plus complète, de roues très hautes (la garde au sol est rehaussée de 80 mm) et même d'un VTT à assistance électrique, fixé à l'arrière. Mais le clou du spectacle reste la tente installée sur le toit, à laquelle on grimpe par une petite échelle. Confortable et spacieuse, elle peut accueillir jusqu'à deux personnes et se replie dans un coffre-toit. L'option coûte un peu plus de 2.000 euros. À ce prix-là, l'aventure doit en valoir le coup...