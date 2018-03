publié le 05/03/2018 à 23:02

Plus de 700.000 visiteurs, dont de nombreux Français, sont attendus sur les bords du lac Léman, mardi 6 mars, pour l'ouverture du 88e salon de l'automobile de Genève, en Suisse. Une édition qui devrait faire la part belle aux voitures autonomes et électriques. Renault présentera notamment une version plus musclée de la Zoé, sa voiture écolo star qui représente 70% des ventes de voitures électriques en France.



L'autonomie du nouveau modèle devrait aller bien au-delà des 400 kilomètres actuels. Mais la marque au losange souhaite aller encore plus loin et va dévoiler un concept baptisé EZ-GO,un modèle à la fois électrique et autonome. Il faut dire qu'en pleine interrogation sur le diesel, les constructeurs mettent le paquet sur l'électrique.

C'est le cas des SUV, ces voitures très en vogue qui représentent plus d'un quart des ventes. Aussi, le coréen Hyundai va dévoiler une version électrique de son baroudeur urbain, le Kona, qui disposera de 470 kilomètres d'autonomie. Autre nouveauté dans le monde du très haut de gamme : le nouveau crossover i-Place de Jaguar. Une voiture familiale électrique qui risque de faire du mal à Tesla.



Genève, la salon de tous les superlatifs

Le salon de l'automobile de Genève est traditionnellement le salon du grand luxe avec des modèles qui devraient faire sensation. Ferrari sera de la partie avec la 488 Pista qui s'inspire du monde de la F1. Avec un aileron agrandi et relevé, le V8 biturbo gagne 50ch pour un nouveau total de 720ch, un record pour un V8 Ferrari. Toujours dans cet univers, la McLaren Senna, du nom du champion brésilien. Sous le capot, un 4.0 litres V8 biturbo de 800ch¿! Sa carrosserie en fibre de carbone lui permet de rester sous les 1.200kg.



Petit détail, le bouton de démarrage se trouve au plafond. Tarifs¿: 930¿000 euros. Mais il y a encore plus furieux avec le bolide qui s'annonce comme le plus rapide au monde : l'Hennessey Venom F5 (1.622ch pour 483 km/h en vitesse de pointe). Rappelons que le précédent record est détenu par la Bugatti Chiron avec "seulement" 420 km/h, pour un tarif tout aussi stratosphérique de 1,4 million.



Au Prix RTl-Auto Plus de salon de Genève. Vous pouvez élire vos voitures préférées, voitures d'exception, mais aussi concept car, voitures vertes et voitures de série, sur notre site internet. Avec de nombreux lots à gagner.