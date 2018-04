publié le 06/04/2018 à 01:05

Mercredi 4 avril, un prix de la responsabilité sociale des marques a été remis par Sandrine Raffin, présidente de LinkUp Factory, groupe de conseil en communication spécialisé en RSE et RSM. "La responsabilité des marques est un peu le nouveau virage de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. L'idée est de passer de l'entreprise aux marques parce que finalement si l'entreprise va au bout de son engagement, il faut que ça touche ses marques de produits et de services", explique l'experte en RSE.



On veut savoir comment des entreprises peuvent devenir des "change makers", proposant des produits qui répondent à une demande nouvelle des consommateurs. Les marques deviennent plus responsables car les millennials sont de plus en plus sensibles à l'impact des produits qu'ils achètent sur leur santé ainsi que sur l'environnement. Chez les moins de 35 ans, les petites boîtes ont la côte. "Chez les moins de 35 ans small is beautiful et big est suspect", explique Sandrine Raffin.

Le consommateur attend de la pédagogie

La CAMIF, entreprise française de vente aux particuliers spécialisée dans l'équipement de la maison et de la personne, a reçu un prix de la responsabilité sociale des marques en fermant son site le jour du Black Friday où les produits high tech étaient bradés. Ils ont incité les consommateurs à donner tout ce dont on ne sert plus par une plateforme d'échange. "Le but était de montrer que la surconsommation c'est pas forcémment utile", explique Sandrine Raffin.

Les marques primées vont devoir communiquer davantage car c'est "cette forme de pédagogie qu'attend le consommateur : 'Donnez-nous des informations sur qui vous êtes'". "Les grandes entreprises gagneraient à donner des information sur ce qu'elles font en réalité, sur qui elles sont", précise la fondatrice de LinkUp Factory.