Tourisme : "le monde est de plus en plus accessible", assure le PDG d'Easyvoyage

publié le 03/04/2018 à 00:10

Les Français se remettent de plus en plus à voyager : plus 5,7% de fréquentation dans les aéroports depuis le début de l'année. Le tourisme va très bien et les hôtels se remplissent. Neuf voyageurs sur dix préparent leur voyage en ligne. Jean-Pierre Nadir, le président d'Easyvoyage.com, interrogé par Jean-Bapiste Giraud d'Économie.fr, se réjouit de cette tendance. "Ça fait un moment que ça dure le transfert sur internet parce qu'aujourd'hui il y a plus de 50% des Français qui achètent leur voyage sur internet", assure-t-il.



Après une période difficile en 2008, 2009 et 2010, le tourisme repart. En tant qu'usager, c'est compliqué car il y a de plus en plus de sites pour préparer son voyage, mais aussi des comparateurs. "Les comparateurs de prix permettent d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'il existe d'un point de vue tarifaire et qualitatif", assure-t-il. Cela permet d'avancer sur le rapport qualité-prix. Les prix ont baissé et la qualité a augmenté.

De nouveaux modes de consommation

"Le monde est de plus en plus accessible, ce qui est intéressant c'est que le consommateur est maître de son destin en matière de choix à la fois de destination, de produit et de prestataire", explique Jean-Pierre Nadir. Il y a des destinations nouvelles, des modes de consommation très différents notamment grâce aux low cost. "C'est plus la destination qui est la locomotive, c'est l'opportunité", conclut-il.