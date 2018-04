publié le 04/04/2018 à 00:36

La start-up iséroise Freemens, spécialisée dans les solutions de gestion des batteries au lithium, vient d’être rachetée par ION Energy au bout de six ans d'existence seulement. "L'objectif est simple : augmenter la durée de vie de ces batteries. ION Energy opère principalement en Inde et il y a tout un tas de pays pour lesquels la transition énergétique et la mobilité électrique est une question de survie", explique Alexandre Collet, PDG de Freemens Energy.



Selon le chef d'entreprise, il y a des millions de vies qui sont à la clé dans un pays comme l'Inde et "l'objectif de ION Energy est d'améliorer la transition énergétique dans ces pays". La problématique avec les batteries, c'est l’obsolescence programmée". La solution, pour lui dans les transports électriques, c 'est d'"acheter des kilomètres et non pas des batteries", avec l'achat d'un service à une entreprise pour aller par exemple d'un point A à un point B. Le rôle donc de Freemens, c'est d'optimiser la durée de vie des batteries pour limiter les coûts de ces sociétés.

"Il y a l'autonomie de la batterie et il y a sa durée de vie. Nos systèmes donnent des outils à ceux qui mettent à disposition les batteries pour permettre le meilleur usage et augmenter la durée de vie", explique Alexandre Collet. Des avancées techniques aujourd'hui possible. "C'est les modes de consommation qui vont dicter la vitesse de l'essor du développement de ces technologies là".