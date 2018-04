PSA : la prime pharaonique de Carlos Tavares après le rachat d'Opel

publié le 24/04/2018 à 23:45

1 million d'euros. C'est la prime exceptionnelle que va toucher le patron de PSA Carlos Tavares, pour le rachat d'Opel. Une somme décriée par les syndicats, mais pas par les actionnaires, réunis aujourd'hui au siège du groupe à Rueil-Malmaison. Il faut dire que les résultats du constructeur sont exceptionnels. Après une année 2017 record, Carlos Tavares a présenté ce mardi 24 avril aux actionnaires des résultats tout aussi records.



En effet, depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires est de 18 milliards d'euros, soit un bond de 42% grâce notamment à la grande forme de ses SUV, comme le Peugeot 3008 et 5008, de la Citroën C3 et de certains véhicules Opel, nouveau-venu dans le groupe. Et cela, dans toutes les régions du monde. C'est ce qui est remarquable. +65 % en Europe. Et surtout, PSA s'éveille de nouveau en Chine.

Ces derniers temps, PSA patinait sur ce premier marché du monde. Et bien, l'hémorragie est arrêtée et les ventes repartent. Et au passage, PSA signe un record historique : avec au total plus d'un million de véhicules vendus en trois mois. Cette année, PSA veut continuer à appuyer sur le champignon et vise le cap-là aussi historique des quatre millions de véhicules.



Actionnaires contre syndicats

Aujourd'hui, avec environ 17% de part de marché, le constructeur revendique le deuxième rang européen, derrière Volkswagen. C'est dans ce contexte que Carlos Tavares a reçu un grand oui de la part des actionnaires. Près de 76% ont voté pour une prime d'un million d'euros.



Au total, la rémunération de Carlos Tavares va passer à 6,7 millions par an, soit un salaire de plus de 18.000 euros par jour. Ce que dénonce la CGT, alors qu'un plan de départ volontaire a été mis en place pour Opel. Même si la direction rappelle qu'avant l'arrivée de Carlos Tavares, l'entreprise perdait jusqu'a 250 millions d'euros par mois.



