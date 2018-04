Véhicules électriques : la question du recyclage reste floue

publié le 18/04/2018 à 22:47

On dit que les voitures électriques sont écologiques, mais le sont-elles vraiment, surtout au niveau du recyclage ? Pas sûr. Le marché du véhicule électrique représente un peu plus de 1% de ventes totales en France, et si le marché est encore anecdotique, la question du recyclage l'est encore plus. On manque clairement de recul. Quelques dizaines de voitures accidentées l'année dernière, et pas plus de chiffres sur la situation.



Si une Renault Zoé est accidentée par exemple, il y a déjà un expert de chez Renault qui va déterminer si la batterie peut être réparée ou non. Ensuite elle est mise en sécurité par le dépanneur et envoyée chez un démolisseur. C'est là que l'affaire se complique : il faut vérifier si tout le système électrique est arrêté. Le véhicule est ensuite isolé pour éviter qu'il prenne feu, ce n'est pas très rassurant au passage et ce n'est qu'après que l'on s'attaque au démontage qui peut durer presque une journée avec deux personnes.

De plus pour extraire les minéraux des batteries, comme le lithium ou le cobalt, ça coûte très cher et surtout, on ne sait pas trop quoi en faire. Certaines sociétés l'utilisent pour de nouvelles batteries. Mais tout n'est pas 100% recyclable. Alors que faire des déchets : la question reste ouverte. Affaire à suivre.

La cerise sur le capot

Une cerise spéciale GPS. L'application Google Maps vient d'être mise à jour aux États-Unis et c'est plutôt intelligent. Les instructions sont données en fonction de ce que vous voyez. En France cela donnerait des indications comme "tournez à gauche après Leclerc".