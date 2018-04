publié le 19/04/2018 à 23:00

La 2CV fête ses 70 ans. Nous sommes dans les années 30 un certain Pierre Jules Boulanger, patron de Citroën, décide de créer une voiture simple populaire, confortable facile d'entretien, capable de transporter quatre personnes et 50 kilos de pomme de terre. Le cahier des charges est posé et le projet TPV prend forme, TPV pour Très Petites Voitures.



Il y a alors de nombreux prototypes jusqu'en 1939, et puis l'histoire en France rattrape la futur star des villes. 39-45, Deuxième Guerre mondial, symbole d'un pays coupé en deux, symbole d'une voiture qui attend comme la France son heure de gloire. La France du général quelques années plus tard est libérée. 1948 la 2CV est dévoilée.

À l'époque, les visiteurs du Salon de l'auto s'amusent à monter dessus pour tester les suspensions. À tel point que l'on remplace les pare-chocs tous les jours. Elle devient un succès populaire? chacun l'appelle comme il veut. Elle va partout et il faut patienter deux ans pour être livré, on l'adopte comme un membre de la famille. La famille de la 2CV s'agrandit dans les années 1950.

Oh qu'elle était belle cette fourgonnette amie des boulangers ambulants et des maraîchers itinérants. La deudeuche n'a pas d'équivalent et va s'écouler à plus de 5 millions d'exemplaires jusqu'en dans les années 1990.