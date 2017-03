Près d'un tiers des automobilistes optent pour la location

publié le 02/03/2017 à 06:52

Location avec option d'achat (LOA) a la cote. Aujourd'hui, près d’un particulier sur cinq opte pour cette formule, contre à peine 5% en 2010. Même engouement, avec la longue durée (la LDD) pour un Français sur dix. Tout cela se fait au détriment du bon vieux financement classique via un crédit ou via ses économies, qui a du plomb dans l'aile. Il représentait plus de 90 % des transactions en 2010 ; il est aujourd'hui de 70%.



La formule est intéressante par rapport à un crédit classique, d'autant que les offres sont très alléchantes : une voiture neuve pour 100, 200 ou 300 euros par mois pendant trois ou quatre ans, avec la prolongation de la garantie, l’entretien et même parfois l’assurance. On peut donc rouler en voiture neuve même si on n’a pas d’argent disponible.

La location avec option d’achat est forcément plus souple, puisqu'à la fin de la location vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter la voiture. Mais l’avantage de la location longue durée simple, c’est que la formule revient souvent moins cher au final.

Pas de risque de frais imprévus

Au fond la location longue durée, c’est un peu la formule sans mauvaise surprise : on paie sa mensualité, un point c’est tout. Au moindre souci mécanique, on ramène la voiture au concessionnaire, qui prend tout en charge. Pas de risque de frais imprévus. Mais attention : si, au terme du contrat, le véhicule est en mauvais état, vous risquez des pénalités sévères.



Enfin les taux de crédits sont bas, donc comparez. Exemple : pour une location sur quatre ans, l’ensemble de ce que vous avez payé doit représenter entre 55 et 60% de la valeur de la voiture neuve. Si c’est plus, c’est trop cher !