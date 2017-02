Auto-écoles sur Internet, mode d'emploi

et Loïc Farge

publié le 27/02/2017 à 06:44

Les auto-écoles sur Internet proposent des forfaits (code + 20 heures de conduite obligatoires) à 700 euros en moyenne, contre environ 1.100 euros pour une auto-école classique. Ce qui fait 400 euros d'économisés, ce qui n'est pas négligeable. Comment arrivent-elles à pratiquer des prix aussi bas ? C'est simple : elles n'ont pas de bureau, et elles gèrent votre dossier exclusivement sur la Toile du début à la fin de la formation. Elles vous laissent suite passer le permis en candidat libre.



D'abord vous apprenez le code grâce à un site dédié interactif, qui vous permet de pratiquer les questions de l'examen, mais aussi de poser des questions à des moniteurs via ce site. Ensuite, vous passez votre code en candidat libre, ce qui n'est pas plus compliqué que la méthode classique.

Sur Internet, ces auto-écoles disposent d'un réseau de moniteurs qui travaillent à leur propre compte, de façon indépendante, avec leur propre véhicule à double commande. Ce sont des moniteurs diplômés, avec qui vous prenez rendez-vous en direct et qui vous dispensent exactement le même enseignement que tous les moniteurs d'auto-école.



Une fois que vous êtes prêt, vous passez l'examen de la conduite en candidat libre là aussi. Attention, il y a un bémol : ces auto-écoles sur Internet n'ont pas de moniteur de conduite dans toutes les villes.