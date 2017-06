Pourquoi le gouvernement s'interroge sur le tiers payant généralisé

et Loïc Farge

"Au moment du vote de cette réforme, j'étais dubitatif", a fait valoir Édouard Philippe à propos du tiers payant dans un entretien au quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France mercredi 7 juin. Ce mécanisme, qui dispense le patient de payer ce qui est remboursable par la Sécu, pourrait, selon le Premier ministre, occulter le coût réel de notre système de santé. Le tiers payant, qui concerne aujourd'hui 35% des actes médicaux, principalement en faveur des bénéficiaires de la CMU ou de l'AME, doit théoriquement être généralisé à l'ensemble des Français le 1er décembre. Le candidat Emmanuel Macron, qui s'était pour sa part prononcé pour un tiers payant généralisable (c'est-à-dire facultatif pour les médecins plutôt que ouvert à tous), ne doit donc pas être surpris par la décision du chef du gouvernement d'évaluer l'impact, notamment financier, de cette réforme.



L'objectif affiché de la généralisation du tiers payant est double. D'abord faciliter l'accès aux soins pour les moins favorisés. Ensuite, mettre en évidence les dépassements d'honoraires. Aujourd'hui, sur les 25 euros d'une consultation conventionnée chez son médecin référent, autour de 17 euros sont remboursés par la Sécu et 8 euros par une mutuelle. Ce sont ces 8 euros que le patient doit avancer. Si la note est plus lourde, cela signifie que le médecin est en dépassement d'honoraires. C'est une façon habile de donner un outil d’évaluation au patient et de mettre la pression sur les praticiens.