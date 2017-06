Du très faible niveau de qualification des Français

publié le 02/06/2017 à 07:20

Nous avons une image très biaisée en matière d'instruction des Français. Probablement parce que la réalité n'est pas flatteuse, et que l'Éducation nationale - premier budget de la nation - s'escrime autour de slogans comme "80% d'une classe d'âge au niveau du bac". Cela lui permet de dresser un rideau de fumée sur une situation qui, au final, est tout sauf glorieuse. La sixième puissance économique de la planète n'a que 16% de sa population active à bac+2, et 25% seulement qui a au mieux le certificat d'études primaire.



Si on examine les ouvriers et les employés en poste aujourd'hui (ils représentent la moitié des 27 millions d'actifs français), ils ne sont que 25% à posséder un CAP ou un BEP, et 20% le baccalauréat. Les choses n'évoluent que très lentement : 53% des bac+3 et plus sont issus de familles d'enseignants ou de cadres, contre 8% seulement chez les ouvriers.