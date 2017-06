Réforme du travail : "Priorité au pragmatisme", lance Christian Menanteau

publié le 07/06/2017 à 07:28

Aucun des grands dossiers qui a animent les débats sociaux depuis des lustres n'a été glissé sous la moquette de Matignon. Nous sommes très clairement dans une phase où le gouvernement, mais aussi les syndicats, jouent la carte du pragmatisme et, au moins à ce stade, celle de la recherche de solutions efficaces. Le premier annonce le champ de la réforme et son rythme : les ordonnances seront sur la table du Conseil des ministres le 28 juin pour être effectives fin septembre. Les seconds savent qu'ils auront 48 réunions de travail tout au long de l'été pour prendre leur responsabilité et mettre leur griffe sur la rénovation du modèle social.



La première vague d'ordonnances va se concentrer sur trois thèmes très sensibles de notre Code du travail. D'abord, le dosage, l'équilibre entre les accords signés dans les entreprises et ceux signés au niveau des branches professionnelles. La ministre du Travail annonce aborder ce sujet explosif avec un seul guide, celui de l'efficacité, en privilégiant les PME qui représentent 85% des entreprises françaises.

Deuxième terrain : celui de la simplification du dialogue social. Le point saillant, c'est le regroupement des comités d'entreprise, des CHSCT et des délégués du personnels dans une seule entité. ce n'est pas très bien vu par les syndicats de salariés qui ont leurs troupes en place, mais cela pourrait combler l'absence de tout projet chez Emmanuel Macron de loi sur la moralisation de la vie syndicale, comme il y en a une pour la vie politique.



Enfin, sous l'intitulé très flou de sécurisation des relations au travail, il y a la mise en place de plafonds et planchers pour les dommages et intérêts versés pour licenciement abusif. Des dispositions que les syndicats pourraient accepter sous réserve de nouveaux contre-pouvoirs.