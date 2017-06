5000 start-up innovantes au salon Viva Technology

publié le 11/06/2017 à 08:50

Le salon Viva Technology présente grâce à la présence de 5000 start-ups venues du monde entier les dernières innovations high-tech. On va beaucoup y parler intelligence artificielle, réalité virtuelle bien sûr, robotique et objets connectés.



La journée grand public a lieu le 17 juin. Les visiteurs pourront toucher, expérimenter ce nouveautés. Dans le domaine des transports, ils pourront se déplacer dans le salon grâce à la navette Navya, un petit véhicule sans chauffeur. Ils verront aussi les Sea Bubbles, ces sortes de voitures-taxis volantes qui devraient bientôt être testées sur la Seine.

Les allées du salon seront également parcourues par des robots. Thespian, un robot humanoïde est capable de reconnaître et d'imiter les gestes humains mais aussi de déclamer des textes comme un acteur, de chanter et de danser. Il y aura aussi le petit robot Omate qui peut presque tout faire à votre place : commander vos courses, lire une recette de cuisine, surveiller la maison quand vous n'êtes pas là....



Au rayon objets connectés, le PMU dévoilera la table de bistrot connectée.. Elle devrait être implantée dans les cafés, les restaurants ou les hippodromes et permettra d’enregistrer des paris hippiques sans se déplacer au guichet ou à la borne.



Une start-up française présentera Viktor un coussin connecté à destination des séniors. Il est connecté à la télé en BlueTooth et on le pose sur les genoux. Viktor est bardé de capteurs et à sa surface, il y a des sortes de grosses icônes imprimées qui donnent accès à différentes fonctions. On peut par exemple faire de visio-conférence avec ses petits enfants. La webcam est installée sur la télé et la personne âgée n'a qu'à toucher l’icône correspondante et elle peur parler à ses proches. Viktor permet aussi de déclencher la lecture de livre audio.