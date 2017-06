publié le 12/06/2017 à 22:44

Viva Technology est de retour à Paris. Pour la seconde année consécutive, le salon des nouvelles technologies va s'installer dans le parc des expositions de la Porte de Versailles du 15 au 17 juin prochain. À sa tête ? Maurice Lévy, qui vient de passe le relais à la tête du géant de la publicité, Publicis. "Pour l'instant, je ne vois pas la différence à part le changement de bureau et à l'heure actuelle, ça se passe comme dans un rêve", a-t-il commenté au micro de RTL.



Surtout que l'homme d'affaires à encore de nombreux projets. "Je n'ai jamais eu de vide, j'ai des projets entrepreneuriaux, personnels. Qui a eu l'idée de Viva Technology ? C'est un jeune entrepreneur qui avait à l'époque 74 ans", ironise-t-il. Avant de poursuivre : "Je voulais qu'il se passe à Paris une grand-messe de la technologie pour que les Français et les Parisiens se disent qu'on est dans le coup et que les stars-up se reconnaissent dans ce qu'il se passe (...) On a voulu faire un événement qui n'est comparable à nul autre sur la terre".



5.000 start-up représentées

Alors que 45.000 visiteurs ont franchi les portes du palais des expositions l'année dernières, les organisateurs en espèrent davantage cette année pour venir à la rencontre des 20 labs, installés parmi lesquels TF1, LVMH, Carrefour, et des 5.000 start-up représentées. Les visiteurs pourront ainsi voir la voiture à l'énergie solaire d'Engie ou encore le modèle réduit de Solar Impulse alors que le thème principal sera l'intelligence artificielle cette année.

Mais le salon ne se résumera pas à cela. "Il y aura un certain nombre d’évènement autour, il va y avoir du job dating avec 500 jobs proposés, il va y avoir un hackathon, c'est à dire une espèce de marathon de gens capable d'écrire des codes pendant toute une nuit il va y avoir un grand prix LVMH...", détaille Maurice Lévy, qui pourrait bien, l'année prochaine, être à la tête de l'une de ses start-up.