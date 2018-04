Pour Pâques, venez goûter les "mutines" de Luc et Léa

publié le 02/04/2018 à 11:15

Luc et sa compagne, Léa, ont ouvert leur chocolaterie il y a tout juste six mois. Avec un produit phare, la "mutine". C'est comme un esquimau en forme d'épi de maïs. À la place de la glace, il y a de la meringue.



"La mutine est née en sortant d'un métro. Avec Léa, on a vu un monsieur qui faisait toaster du maïs. On s'est dit : pourquoi ne pas faire un épi de meringue avec un cœur de Gianduja ?", raconte Luc. "On a essayé directement le soir-même. On a vu que c'était joli", poursuit-il. Ce n'est pas seulement beau et original, c'est bon aussi.

"C'est un épi croquant à l'extérieur et assez moelleux à l'intérieur. Chaque meringue a un goût : un thé vert dans la meringue, on rajoute du jus de citron vert pour faire des meringues aux fruits. On essaye de jouer avec les parfums", explique notre artisan.

Difficile de résister à "la mutine", à base de meringue et de sucre de coco Crédit : La Mutinerie

Pour Pâques, ils ont préparé des œufs très originaux : des nids mystères, mais aussi des petits poissons-hérissons avec de gros yeux à croquer. Il y a huit mois, Luc et Léa ont participé à l'émission Le meilleur pâtissier sur M6.

Luc et Léa se sont rencontrés chez les Compagnons du devoir, à Nîmes. Depuis sept ans, ils partagent la même passion. "C'est la pâtisserie qui nous a réunis", confie Luc.

Des petits poissons-hérissons en chocolat avec de gros yeux à croquer Crédit : La Mutinerie

"Avant d'ouvrir la Mutinerie, Léa a détesté le chocolat, parce qu'elle ne savait pas forcément le travailler. Quand on ne connaît pas un produit, ça fait souvent peur. On se met souvent du chocolat de partout quand on commence", dit notre artisan. "Puis on s'est lancés, parce que c'est une gourmande quand même et qu'elle aime le chocolat", ajoute-t-il.



Ils veulent faire du chocolat bon et sain. Luc et Léa ont créé une gamme pour des enfants diabétiques.



L'œuf de Pâques poisson de La Mutinerie Crédit : La Mutinerie

D'ici quatre-cinq ans, ils aimeraient posséder leur propre plantation de cacao en Afrique, pour maîtriser la qualité, de la fève à l'assiette.