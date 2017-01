VIDÉO - Cet alligator et ce python se livrent une bataille sans merci

Dans la réserve de Big Cypress en Floride (États-Unis), un journaliste a pu filmer l'impressionnant combat entre ces deux animaux.

Un combat sans merci aux allures de danse macabre. Fin décembre, Joe Capozzi, un journaliste américain, a filmé une scène hors du commun dans la réserve de Big Cypress, dans l'ouest de Miami en Floride (États-Unis) : une lutte à mort entre un python et un alligator.



Alors qu'il longeait une petite rivière à vélo, le journaliste a entendu d'étranges bruits dans l'eau. Au départ, il raconte n'avoir pas tout de suite réalisé qu'il était en train de voir un serpent immobiliser un alligator. Au départ, il a simplement aperçu la queue de l'alligator, qui semblait malmené. Puis l'animal a coulé, et "un très gros serpent" est apparu dans l'eau, explique Joe Capozzi au Palm Beach Post, le média local dans lequel il travaille. Il s'agissait en fait d'un python birman, l'une des plus grosses espèces de serpents au monde.



Selon le journaliste, ce combat de titans a duré une quinzaine de minutes et a finalement été remporté par le python. "C'était à la fois terrifiant, hypnotisant et magnifique, un combat entre un prédateur et une proie qui avait l'air aussi gracieux qu'un ballet aquatique", décrit-il.



Ce n'est pas la première fois qu'un tel combat est filmé : en 2013, un visiteur du parc national des Everglades, en Floride, avait immortalisé une lutte ente un python et un alligator. Cette fois-ci, c'est l'alligator qui avait eu le dessus. En 2006, un impressionnant cliché dévoilé par National Geographic montrait un python ayant explosé après avoir avalé un alligator.