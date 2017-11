Guillaume, boucher, veut recréer du lien social au cœur de la Marne

publié le 06/11/2017 à 11:32

Ce jeune boucher fait partie des meilleurs de sa région. Et c'est à Damery, dans la Marne, que Guillaume Claudon a décidé de poser ses valises. Le dernier boucher a mis la clef sous la porte il y a quelques mois maintenant. Pour cet homme de 26 ans, c'était l'occasion d'amener de la vie dans ce village de moins de 2.000 habitants. Comme pour beaucoup dans la profession, le jeune boucher a voulu suivre l'exemple familial. Son grand-père officiait dans la profession. "J'ai eu le déclic après avoir passé deux ans et demi dans une superbe maison à Épernay, où j'ai vraiment appris la finesse du travail, le service personnalisé pour les clients et le haut de gamme", témoigne-t-il.



Après plus d'un an pour obtenir les fonds nécessaire, Guillaume va enfin pouvoir ouvrir sa boucherie. "Cela représente toute ma vie. C'est un métier où on ne compte pas vraiment ses heures", confie notre artisan, qui dit surtout apprécier le contact avec les clients et le service rendu ("On les rend heureux en leur vendant un produit qui devient noble"). Son objectif : proposer des produits de qualité avec un juste prix pour les producteurs locaux.

Mais pour ce jeune entrepreneur, la boucherie va beaucoup plus loin qu'un simple commerce dans un village. Il s'est même donné une mission. Et bien entendu, le terroir sera à l'honneur. "Je veux faire quelque chose qui me ressemble, à l'image du chef d'entreprise que je veux être, donc quelqu'un de simple et qui a envie de faire plaisir aux gens", insiste Guillaume Claudon. C'est l'esprit de cette nouvelle boucherie qui veut recréer du lien social au cœur de la Marne. Son gérant a d'ores et déjà réussi son pari : celui de trouver un financement pour créer son entreprise dont il a toujours rêvé.