Olympiades des métiers : les Français ont brillé à Abu Dhabi

et Loïc Farge

publié le 23/10/2017 à 11:10

Imaginez des dizaine de bâtiments sur-climatisés, avec à l'intérieur 1.300 compétiteurs venus du monde entiers pour s'affronter pour des épreuves manuelles lors des Worldskills d'Abu Dhabi. L'équipe de France était composée de 38 jeunes, qui concouraient dans plusieurs métiers différents, de l'ébénisterie à la taille de pierre.



Tous forment une seule et même team. Ils ont même un coach : Stéphane Reynaud, préparateur physique et mental. François Moutot, le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, a fait le déplacement jusqu'aux Émirats Arabes Unis pour les supporter. Pendant de longues épreuves, tous ont fait briller l'excellence française pour tenter de briguer la première place sur le podium.

Après quatre jours de compétition acharnée, Abu Dhabi a réuni plusieurs milliers de personnes dans un immense stade pour remettre les médailles. Un show immense. Toutes les disciplines sont appelées sur scène. Les premières médailles commencent à tomber, comme le stress accumulé depuis des mois.



À peine descendu de scène, les yeux embuées de larmes de joie, Anthony Châtelain, menuisier venu de la région Grand Est, vient de décrocher l'or. Quelque minutes plus tard, Jérémy Kootz, imprimeur venue du Centre-Val-de-Loire, ajoute une médaille d'or au compteur.

Des lauréates françaises des Olympiade des métiers à Abu Dhabi Crédit : RTL / Arnaud Tousch

De quoi rendre heureux le président de Worldskills France, Michel Guisembert. "Après avoir fait plusieurs mois, voire plusieurs années de préparation, c'est une fierté qui nous anime", concède-t-il. Entre-temps, un autre résultat vient de tomber pour Jeanne-Marie Givelet, venue d'Île-de-France, qui concourait dans l'épreuve de joaillerie : une médaille de bronze.

Jeanne-Marie Givelet, qui concourait dans l'épreuve de joaillerie, a ramené une médaille de bronze d'Abu Dhabi Crédit : RTL / Arnaud Tousch

Une émotion pour toute l'équipe de France des Métiers qui repart cette année avec cinq médailles d'or, trois d'argent et quatre de bronze. Un palmarès auquel il faut ajouter quinze médailles d'excellence et une place en plus au classement général. L'équipe tricolore termine septième. Elle pourra encore battre son record pour la prochaine édition. Ce sera dans deux ans en Russie.

Des candidats français en pleine épreuve de menuiserie Crédit : RTL / Arnaud Tousch