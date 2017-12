Mort de Johnny Hallyday : la passion du chanteur pour les bolides

publié le 06/12/2017 à 23:15

Johnny était amoureux des voitures et des deux roues. On l'a parfois vu arriver d'ailleurs à ses concerts au guidon de motos. Les belles carrosseries c'était pour lui une vraie passion. Dans les années 90, un de ses amis vient le voir un matin avec une Ferrari Testarossa. Johnny la trouve tellement belle, que le chanteur est allé s'acheter la même voiture. L'après-midi même !



Des italiennes mais pas que. Il apprécie beaucoup les étrangères. Son rêve commence d'ailleurs très tôt. Âgé de 18 ans, son imprésario de l'époque Johnny Stark lui a offert une Triumph TR3. Une voiture qui selon Johnny a mal fini, avouant des années plus tard qu'il appuyait peut-être "un peu trop sur l'accélérateur".

Les plus beaux bolides

Un raide dingue de voiture qui a collectionné les plus beaux bolides au mode. Difficile de donner toutes la liste, tant son appétit pour les belles carrosseries et motos étaient immenses. On en retient quelques unes. Il y a une dizaine d'années, Johnny s'offre un hot rod bleu, qu'il a commandé sur mesure. D'ailleurs, pour une fois, le chanteur a dû faire preuve de patience, puisqu'il y a eu un délai de livraison de plusieurs mois.



Très américain dans ses goûts, mais pas que. Une Jaguar Type E, une Porsche 356 B et même une DS avec laquelle il eu d'ailleurs un accident en 1968, qui coûta six mois d'hospitalisation à Sylvie Vartan, sa compagne à l'époque. Un an auparavant, près de Tarbes il termine dans un talus avec sa Lamborghini 400 GT.

Vitesse et courses automobiles

Un amoureux de la vitesse et des courses automobiles, qui remonte loin à 1967, il y a 50 ans. Johnny participe au Rallye Monte Carlo, à bord d'une Ford Mustang. Puis le Dakar En 2002, Johnny se lance dans l'aventure. Au volant d'un Nissan X-Trail, avec comme copilote René Metge triple vainqueur de l'épreuve. D'ailleurs, il s'était juré qu'il arrêterait de fumer s'il arrivait au bout. À Dakar, il a donc déchiré sous l'œil des caméras son paquet de cigarettes.



Encore récemment, on le voyait au volant de sublimes modèles. Comme dans les rues de Los Angeles, où il vivait une partie de l'année, à bord de quelques Mercedes musclée comme une AMG-GT S, ou d'une très chic d'une Bentley Continental GT ou bien d'une Rolls-Royce Phantom Coupé.



Enfin, en début d'année, Johnny mettait aux enchères sa Cadillac Série 62 Cabriolet Custom, un modèle de 1953. La voiture était visible sur les photos de la pochette de l'album L'attente, en 2012. Elle était en vente avec une Harley, qui elle aussi apparaissait sur la pochette d'un disque Possible en Moto de 1989. Un passionné s'est offert les deux, pour 550.000 euros. Pour la bonne cause, c'était pour soutenir "La Bonne Étoile", l'association de son épouse Laeticia.

La cerise sur le capot :

À un livre qui vient tout juste de sortir Johnny Hallyday mes motos et voitures d’exception 60 ans de collection, aux éditions Hugo Motors. La collaboration de Jean Basselin, pilote et surtout ami proche de Johnny depuis tant de décennies, a permis de remonter le temps et de compiler tous ces engins qui constituent le "Garage de Johnny’.