Johnny Hallyday est décédé dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. C'est sa femme Laeticia qui l'a annoncé par un communiqué transmis à 2h44. Le chanteur, immense star en France, a écrit des dizaines de tubes et vendu 110 millions de disques depuis le début de sa carrière. "L'idole des jeunes" a surtout écrit sa légende sur scène : 30 millions de personnes ont assisté à ses concerts, il s'est ainsi produit 101 fois dans la salle de Bercy, à Paris.



Johnny Hallyday a inventé le show à la française en 1969, avec notamment son tube Que je t'aime composé pour Sylvie Vartan, sa première femme. Ses spectacles étaient grandioses, ses décors inspirés du cinéma, avec des apparitions soignées devant son public. Des scènes mythiques restent dans les mémoires des fans, comme lorsqu'il fend la foule du Parc des Princes ou quand il arrive en hélicoptère sur le toit du Stade de France.

C'est le seul chanteur à s'être produit deux fois au pied de la tour Eiffel, en 2000 et 2009, devant un million de personnes.

À écouter également dans ce journal

- JOHNNY HALLYDAY - Sa femme Laeticia a annoncé sa mort dans un communiqué émouvant : "J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus." Ses enfants Laura Smet et David Hallyday ont fait part de leur douleur immense.



- JOHNNY HALLYDAY - À Marnes-la-Coquette, de nombreux fans sont venus rendre hommage au chanteur devant son domicile. "Je pense à mon fils, il y a toujours une chanson qui me ramène sur un souvenir", raconte une femme présente à quelques mètres de la maison.



- JOHNNY HALLYDAY - Le professeur David Khayat, cancérologue, a soigné le chanteur depuis l'annonce de son cancer : "Je souhaite rendre hommage à son courage, je le suis depuis le premier jour, il a été accompagné par ses proches. J'ai rarement vu quelqu'un d'une telle gentillesse, un personnage hors du commun".



- JOHNNY HALLYDAY - L'ancien président François Hollande était ému par le décès de la star : "Je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai eu cette chance de lui parler. Il était très timide devant la caméra, mais assez délié en privé, très fin dans ses analyses, très à l'écoute du monde".



- JOHNNY HALLYDAY - L'idée d'un hommage national fait son chemin, l'Élysée y est favorable et a fait des propositions à la famille. La plus sérieuse, ce serait de voir son cercueil descendre les Champs-Élysées, avant une cérémonie à la Concorde samedi.