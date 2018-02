Millimages : le succès de la production française de dessins animés

publié le 16/02/2018 à 01:54

Jean-Baptiste Giraud d'Économiematin.fr reçoit Roch Lener, le PDG de Millimages. Depuis 1991, l'entreprise qui fait du dessin animé traditionnel et sur ordinateur, en 3D et avec de la capture de mouvement. Molang et Piu Piu, c'est une production de la société qui fait maintenant 150 épisodes de 3 minutes 30 et qui est en diffusion sur Canal+ et sur TF1. Les personnages de ce dessin animé dépassent les frontières et plaisent aux les enfants de la terre entière.



"Ça a un côté transgénérationnel parce que c'est très très fort en télévision mais c'est aussi très très fort sur les réseaux sociaux", précise Roch Lener. "Molang et Piu Piu", c'est avant tout une histoire d'amitié, d'empathie entre deux petits animaux : un lapin et un poussin. C'est un studio français qui a tout créé, du concept aux décors. Quant au nom du personnage, Molang veut dire "tout doux comme la peau d'un bébé" en Coréen.

"Il y a un système éducatif en France et une industrie particulière en France qui fait que ça créé des générations d'artistes", explique le PDG de Millimages. Pour lui, le sens du développement de cette industrie en France va avec la créativité. "Il y a 100 000 fois d'écran qu'il y en avait il y a dix ans. Une concurrence moteur de l'activité", assure-t-il.

La Minute Conso

Arnaud Tousch parle du recyclage des mégots de cigarettes pour en faire des objets dans sa Minute Conso. Et il y a de quoi faire quand on sait que 44 milliards de cigarettes ont été vendues l'année dernière en France. C'est une initiative unique en France, la ville de Castres teste actuellement ce dispositif avec l'entreprise MéGO. Des petits cendriers en inox ont été installés un peu partout dans la ville et pour le moment 20 kilos ont été ramassés. Une fois que les mégots sont collectés, ils sont envoyés sur un site pour être dépollués bien sûr et sont broyés pour obtenir de fines plaques de plastique qui sont elles mêmes pliées et deviennent des cendriers à leur tour, des jetons de caddys ou encore des pots à crayon. L'odeur ne serait pas du tout perceptible.