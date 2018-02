Smartphones refabriqués : avec Remade les produits ont "une troisième vie"

publié le 13/02/2018 à 03:04

Jean-Baptiste Giraud, président d'économiematin.fr reçoit Matthieu Millet, directeur général de Remade. Le principe de sa société, faire "refabriquer" des téléphones par 750 personnes à côté du Mont-Saint-Michel. "On a bâti notre propre usine et travaillé et élaboré des processus qui permettent techniquement de déconstruire entièrement le mobile et retraiter chaque composant pour reconstruire les pièces les unes après les autres", explique le DG de Remade.



Le but est de "reproduire un produit conforme aux attentes du consommateur" tant au niveau esthétique que technique". Le téléphone doit parfaitement fonctionner et être éligible à une garantie d'un an. Mais avant de les reconditionner, il faut collecter ces téléphones. Remade passe par les opérateurs ou acheter à des traders qui eux-mêmes rachètent à des opérateurs.

500 000 iPhone reconstruits par an par Remade

Un iPhone, il y en a eu plus d'un milliard vendu en dix ans et "63% du parc est encore en circulation". Les vieux téléphones ont donc une grande valeur. "Les produits ont dans la plupart des cas une troisième vie", explique Matthieu Millet. "Le client est souvent un jeune qui veut avoir un produit Apple à l'école et qui veut s'offrir la marque sans en avoir les moyens", raconte le DG de Remade. Il y a aussi un argument écologique puisque quand la société reconstruit le produit, "on économise 90% du CO2 nécessaire à l'élaboration". 500 000 iPhone par an sont reconstruits par Remade.