Logement : "on a un besoin très fort", affirme le PDG d'une entreprise du bâtiment

En 2017, le secteur du bâtiment a repris des couleurs, avec la construction de plus de 420.000 logements neufs. Une bonne nouvelle pour Nordine Hachemi, le PDG de Kaufman & Broad, une entreprise de construction et de développement immobilier. "Ça faisait de nombreuses années que nous n'avions pas eu cela. C'est l'effet des mesures de relance qui ont été faites il y a deux ans", explique-t-il à Jean-Baptiste Giraud, le directeur de la rédaction du magazine Économie Matin.



Mais dans le même temps, les besoins n'ont jamais été aussi importants. En 2007, la France avait dépassé le cap des 500.000 logements construits, or ce chiffre est resté depuis comme un objectif à atteindre chaque année. Ainsi, il est important pour Nordine Hachemi de poursuivre les efforts en matière de construction d'habitats.

"Si on regarde dans les 15 à 20 ans qui viennent, on va avoir 7 millions d'habitants supplémentaires (…) Il y a des facteurs qui créent une forte nécessité d'augmentation du nombre de logements. Si on ajoute à cela les habitats vétustes ou de mauvaise qualité (…) on voit qu'on a un besoin très fort de logements", commente-t-il. "L'objectif est de 500.000, mais ça peut être plus", ajoute le PDG.